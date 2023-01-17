В Киеве ситуация со светом остается сложной, о графиках говорить рано — Yasno 17 января, 22:19 Город Киев, 15 января (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

По состоянию на 17 января дефицит электроэнергии в Киеве остается существенным. В столице продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Он подчеркнул, что графики стабилизационных отключений света сейчас не действуют.

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«Дефицит остается существенным. Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют», — написал Коваленко.

По его словам, на завтра, 18 января прогнозируемые ограничения будут такими же, как сегодня.

Также гендиректор Yasno объяснил, почему объемы потребления электроэнергии не уменьшаются, хотя все пытаются экономить и за окном стало теплее.

«Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем „наслаждаться“. Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, и отложенный спрос начнет спадать», — отметил Коваленко.

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что по состоянию на 16 января ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Свет отключался во всех серых зонах графика.

14 января вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.

