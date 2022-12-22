Левый берег Киева близок к графикам отключений света, на правом берегу ситуация хуже — Yasno 22 декабря, 19:31 Киев без света после российских ударов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на вечер 22 декабря ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, однако есть определенные изменения в лучшую сторону.

Об этом сообщил СЕО Yasno Сергей Коваленко.

По его информации, левый берег столицы — очень близок к графикам стабилизационных отключений света.

На правом берегу Киева ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера.

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«Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше электроэнергии», — заявил он.

Коваленко также добавил, что благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые с момента последнего обстрела были без света. По его словам, им должны были дать электроэнергии хотя бы на пару часов.

На данный момент работы по восстановлению продолжаются.

Укрэнерго сообщало, что на утро четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины.

В настоящее время работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности.