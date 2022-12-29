Планы россиян провалились. В Киеве ситуация со светом постепенно стабилизируется после утренних российских обстрелов — Yasno

29 декабря, 19:12
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Киев без света после российского удара, 1 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Киев без света после российского удара, 1 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

По состоянию на вечер 29 декабря ситуация со светом в Киеве стабилизируется после утреннего массированного российского обстрела. В ближайшее время столица может вернуться к уровню до сегодняшнее удара.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Он уточнил, что в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок.

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Коваленко также добавил, что «прилеты» по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на столь эффективную работу ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы.

Видео дня

Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. ВСУ удалось ликвидировать 54 из 69 российских ракет.

Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Электроэнергия Электроснабжение Свет Отключения света YASNO Война России против Украины

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