Оккупанты бросили секретную карту с планами по захвату Киева. Начальник полиции области рассказал подробности 24 апреля, 07:22 Цей матеріал також доступний українською Андрей Небитов показывает карту, брошенную оккупантами (Фото:скриншот видео/NEBYTOV/YouTube)

Начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал о найденной карте российских оккупантов с планами по атаке на Киев.

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Небитов сообщал о карте, найденных вместе с ней устаревших костюмах химзащиты и списках российских спецназнаценцев, на своем YouTube-канале 17 апреля.



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В эфире всеукраинского марафона 24 апреля он подчеркнул, что полиция Киевской области продолжает фиксировать следы преступлений России после освобождения региона от оккупантов. Секретная карта россиян, должным образом запакетированная и изготовленная в двух экземплярах, была обнаружена в Вышгородском районе. Она была создана 14 февраля 2022 года, за десять дней до полномасштабного вторжения России в Украину.

«Там указаны именно те города на севере и западе [Киевской области], где и находились российские войска, — ОМОН, росгвардия, СОБР, — и совершали преступления… Бросается в глаза „захват“ Гостомельского аэропорта, строительство там фортификационных сооружений и попытка его удержать. Именно так и было в первые дни, когда ОМОН, СОБР и другие российские спецподразделения пытались захватить Гостомель но наши подразделения Нацгвардии и ВСУ [его] отбили, и нам удалось еще около 15 омоновцев взять в плен… Отдельно на карте были обозначены Академия МВД и Министерство обороны. Такими же фортификационными знаками на этой карте был обозначен аэропорт Жуляны. Дальше к Вишневому с севера на юг все ограждено блокпостами. Спецподразделения должны были контролировать север и запад. Остальное [что планировалось на юге и востоке] на карте не обозначено. [Вероятно], для разных подразделений были созданы разные карты», — рассказал Небитов.

Фото: скриншот видео/NEBYTOV/YouTube

Фото: скриншот видео/NEBYTOV/YouTube

Фото: скриншот видео/NEBYTOV/YouTube

Также украинские полицейские получили два списка с более 200 россиян — командирами и исполнителями. Там в основном полицейские, росгвардия, ОМОН и СОБР, а также два отдельных специальных мобильных отряда. Небитов подчеркнул, что после изучения карты можно сделать вывод: оккупанты не смогли выполнить задачу, которую перед ними поставили.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию, пытали и жестоко убивали мирных жителей. Правоохранители обнаружили тела 1084 гражданских, до 75% из них были убиты из стрелкового оружия.

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