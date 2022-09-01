Работа транспорта, общепита и стройплощадок. Что изменится в Киеве с 1 сентября
С 1 сентября столицу ждет ряд изменений (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Киеве вступят в силу изменения в работе общественного транспорта, общепита и стройплощадок.
НВ рассказывает о нововведениях.
Изменения в работе транспорта
С 1 сентября по 20 октября будет частично ограничено движение на Подольском узвозе.
«Дорожники начинают обновлять покрытие в крайнем правом ряду от ул. Кирилловской до ул. Овручской (на подъем), а также будут ремонтировать тротуары», — объяснили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации причину ограничений.
Также в КГГА порекомендовали маршруты объезда:
- ул. Кирилловская — ул. Нижнеюрковская — ул. Отто Шмидта — ул. Багговутовская — ул. Овручская (в оба направления);
- ул. Ильенко — ул. Телиги — ул. Ольжича — ул. Бакинская — ул. Петропавловская — ул. Кирилловская (в направлении Куреневки);
- ул. Кирилловская — ул. Петропавловская — ул. Копыловская — ул. Телиги — ул. Ильенко (в направлении Лукьяновки).
В связи с работами движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 18, 28, 33 временно закрывается.
Вместо них с 1 сентября до окончания работ будут работать временные автобусные маршруты № 6-ТР, 18-ТР, 28-ТР, 33-ТР.
31 августа в КГГА также ответили на петицию, требовавшую отмену распоряжения об обязательной остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги.
В публикации в Telegram канале КГГА говорится, что Совет обороны Киева, несмотря на петицию, не изменил своего решения.
«Общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги, остановки оборудуют информацией о ближайших укрытиях… Городские власти призывают пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги. После отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно», — напомнили в горсовете.
Ограничения в работе заведений общественного питания
С 1 сентября в Киеве заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00.
Это решение принял Совет обороны Киева в связи с тем, что с 23:00 в столице действует комендантский час, сообщается в Telegram-канале КГГА.
Комендантский час в Киеве действует с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах, перемещаться на транспорте или пешком без пропуска. Также в комендантский час следует соблюдать режим светомаски. Выходить можно только во время воздушной тревоги — чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Прекращение работ на стройплощадках во время воздушной тревоги
Также с 1 сентября, согласно решению Совета обороны Киева, во время воздушной тревоги будут прекращаться работы на стройплощадках.
В Telegram-канале КГГА говорится, что соответствующее решение принято, чтобы дать возможность работникам на строительстве позаботится о своей безопасности и перейти в укрытие.
«Кроме того, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение», — говорится в сообщении.
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