Оформить можно в Дія. Кто может получить справку внутреннего переселенца — КГГА 4 апреля, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Беженцы в эвакуационном поезде, который отправляется в западном направлении (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Кабинет министров Украины расширил перечень лиц, которые могут получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. В Киевской городской государственной администрации рассказали, кто может получить справку переселенца и как это сделать.

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Кто может получить справку внутренне перемещенного лица:

Люди, переехавшие из областей, на которых ведутся боевые действия, а также областей из перечня: Волынская область, Донецкая область, Житомирская область, Запорожская область, Киевская область, г. Киев, Луганская область, Николаевская область, Одесская область, Сумская область, Харьковская область, Херсонская область, Черниговская область. Люди, зарегистрированное место жительства которых расположено за пределами территорий, на которых ведутся боевые действия, однако они состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории, где такие боевые действия проводятся. Люди, зарегистрированное место жительства которых расположены за пределами территорий, на которых ведутся боевые действия, однако они уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за IV квартал 2021 года или за 2021 год на территории, где боевые действия проводятся.

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Как получить справку внутренне перемещенного лица:

Подать заявление на получение справки можно двумя способами:

обратиться лично к уполномоченному лицу поселкового, сельского, городского совета или ЦНАП.

подать заявку через веб-портал Дія, подписав Дія. Подпись.

Затем информация вносится в Единую информационную базу о внутренне перемещенных лицах. Пример заявления можно просмотреть по ссылке.

Выплаты внутренне перемещенным лицам:

С целью обеспечения выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам выделить Министерству социальной политики 10 000 млн гривен на программу в общем фонде государственного бюджета о предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, предусмотрено ежемесячное пособие с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен

для других лиц — 2000 гривен.

Люди, которые принимают беженцев в своих домах, также могут получить компенсацию от государства. Сумма компенсации за один день размещения одного человека определяется на уровне — 14,77 гривны. Как получить компенсацию — по ссылке.

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