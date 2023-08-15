Киевсовет рекомендует проводить ко Дню Независимости мероприятия в «лаконичном формате»
Киев, 8 августа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Киевсовете рекомендуют не планировать на День Независимости Украины, 24 августа, мероприятия с большим количеством людей, а проводить их в «лаконичном формате». При необходимости — ограничиться онлайн-мероприятиями.
Об этом сообщили в Департаменте общественных коммуникаций Киевского городского совета в комментарии hromadske.
В Киевсовете уже подготовили проект планов празднования в столице Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Планируется ряд торжественных, культурно-художественных, образовательных, спортивных и других мероприятий.
Информацию относительно общегосударственных мероприятий, которые планируют провести в Киеве ко Дню Независимости, Киевская городская военная администрация еще не получала.
Заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко в комментарии Киев24 отметил, что город не планирует массовых мероприятий.
«Все мероприятия будут локального уровня. Однако конечного варианта от Офиса президента и правительства относительно формата государственных мероприятий еще нет. Возможно, как и в прошлом году, это будет выставка техники. Однако мы еще ожидаем окончательную информацию», — сказал он.
14 августа замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что Россия может осуществить ракетный террор ко Дню Независимости Украины.
В нынешнем году Украина снова будет отмечать День Независимости в условиях полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году в этот день воздушную тревогу в Киеве и всех областях страны объявляли рекордное количество раз — 189.
С начала большой войны оккупанты не прекращают атаковать украинские города ракетами разных типов и дронами-камикадзе, разрушая гражданскую и критическую инфраструктуру. Чаще всего целью атак РФ выбирала Киев.