В Киеве установят 10-метровую новогоднюю елку без иллюминаций 28 ноября, 14:52 Новогодняя елка в Киеве 2020−2021 (Фото:КГГА)

В этом году новогодняя елка в Киеве будет установлена исключительно за средства меценатов и бизнеса. Она будет искусственной и 10 метров в высоту.

Об этом сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии Київ Вечірній.

Именно эта компания традиционно занимается установкой елки на Софиевской площади. По словам Добруцкого, елка будет без иллюминаций, а прошлые эскизы уже не актуальны.

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«Предыдущий эскиз елки больше не рассматривается. Основные варианты ушли в архив. Новая елка должна быть высотой до 10 метров и без иллюминации», — рассказал он.

Предыдущие главные елки на Софийской были высотой по 30 метров.

Игорь Добруцкий рассказал, что елка, как и в прошлые годы, будет искусственной. Среди дополнительных украшений планируется установить вертеп и дидуха. Также вместе с большой елкой, по словам Добруцкого, создадут ее малую копию. Это зеленое деревце будет размещено на первом этаже Музея истории города Киева.

Ранее мэр Виталий Кличко сказал, что город, вероятно, украсят праздничными декорациями, но никаких массовых гуляний не планируется.

В прошлом году главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе. Украинская новогодняя елка оказалась в рейтинге между елками из Польши и Италии.

В 2021 году открытие елки состоялось в канун дня Святого Николая. Ее украшало 20 тысяч игрушек.