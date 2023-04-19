В Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы к кладбищам 19 апреля, 18:34 Общественный транспорт в Киеве (Фото:КГГА)

На время поминальных дней в Киеве будет запущен ряд маршрутов, которые будут курсировать к городским кладбищам.

Об этом сообщает Киевская городская городская администрация.

«Во время поминальных дней организуют дополнительный выпуск подвижного состава на маршруты, которые проходят вблизи городских кладбищ», — сообщили в администрации.

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К Северному кладбищу 23 апреля будет организована работа дополнительного автобусного маршрута.

№ 258 Станция метрополитена Лесная — Северное кладбище.

До Южного кладбища 23 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут.

№ 740 Одесская площадь — Южное кладбище.

До Лесного кладбища будут курсировать дополнительные автобусные маршруты:

№ 121 — Станция метро Почайная — Лесное кладбище;

№ 122 — Станция метро Оболонь — Лесное кладбище;

№ 124 — Станция метро Черниговская — Лесное кладбище;

№ 125 — Универсам Позняки — Лесное кладбище.

В общей сложности для организации дополнительных маршрутов городской совет планирует привлечь 106 автобусов.

«Призываем жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения. Визит лучше перенести на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких», — подчеркнули в КГГА.

Однако, в случае, если решите все же посетить места захоронений, администрация просит соблюдать меры безопасности, необходимые в условиях военного положения.