В КГГА рассказали, как будет работать метро в Киеве в Новый год 28 декабря, 15:05 Метро в Киеве (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

В Киеве 31 декабря столичный метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Городские власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения.

Видео дня

В КГГА также напомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

«Как известно, метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт — до 22:30», — говорится в сообщении.

В ходе воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются, напомнили в КГГА.

Подробную информацию о закрытии каждой станции можно посмотреть по ссылке.

Ранее власти столицы решили остановить работу наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — из-за дефицита электроэнергии после российских ударов.