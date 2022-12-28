В КГГА рассказали, как будет работать метро в Киеве в Новый год

28 декабря, 15:05
Поделиться:
Метро в Киеве (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

Метро в Киеве (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

В Киеве 31 декабря столичный метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Городские власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения.

Видео дня

В КГГА также напомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

Читайте также:
Четыре часа в день. В Киеве новогодняя елка будет светиться по графику

«Как известно, метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт — до 22:30», — говорится в сообщении.

В ходе воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются, напомнили в КГГА.

Подробную информацию о закрытии каждой станции можно посмотреть по ссылке.

Ранее власти столицы решили остановить работу наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов — из-за дефицита электроэнергии после российских ударов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Метро Новый Год Киевское метро Новый год 2023

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X