Четыре часа в день. В Киеве новогодняя елка будет светиться по графику

22 декабря, 15:21
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Новогодняя елка в Киеве (Фото:КГГА / Facebook)

Новогодняя елка в Киеве (Фото:КГГА / Facebook)

В этом году главная елка в Киеве будет светиться по графику, учитывая современные реалии, в которых живет страна.

Об этом сообщили в КГГА.

Энергосберегающие гирлянды планируют включать всего на четыре часа в день. Они будут светиться каждый день с 17:00 до 21:00.

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Ранее секретарь Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко в эфире телеканала Киев заявил, что во время воздушной тревоги елку подсвечивать не будут.

Видео дня

В нынешнем году из-за полномасштабного вторжения России в Украину и продолжающихся массированных ракетных атак в Киеве не будет массовых гуляний на новогодние и рождественские праздники.

На Софийской площади в центре украинской столицы установили символическую «елку несокрушимости». Ее украсили энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора.

Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет: около тысячи шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. На верхушке елки — герб Украины.

Новогоднюю елку установили и украсили за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благодетели.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Елка Новый Год Новогодняя елка Новый год 2023

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