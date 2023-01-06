Генерал Павлюк показал, как защитники Киева тренировались уничтожать колонну противника 6 января, 13:57 Бойцы сил территориальной обороны провели учения по защите Киева (Фото:Александр Павлюк/Telegram)

Бойцы управления 120 бригады Сил территориальной обороны ВСУ и подчиненных подразделений провели учения по обороне Киева.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал Александр Павлюк в своем Telegram.

По его словам, учения прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой.

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Личный состав учился вести разведку и оборонное сражение, выявлять и уничтожать колонны противника, а также противодействовать диверсионно-разведывательным группам.

Фото: Александр Павлюк/Telegram

Стрелковыми подразделениями отрабатывалась тактика контрнаступательных действий для возвращения и удержания условно утраченных позиций.

Была отработана слаженность стрелковых подразделений и артиллерии.

Фото: Александр Павлюк/Telegram

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