В Киеве ухудшился воздух в некоторых районах 9 ноября, 00:56 Город Киев (Фото:Unsplash / Eugene)

Воздух в Киеве в некоторых районах во вторник, 8 ноября, достиг опасного уровня загрязненности — индекс качества воздуха (Common Air Quality Index) превысил значение 100.

Информация об этом появилась в приложении Киев цифровой.

Так, концентрация частиц PM2. 5 в Киеве в ряде массивов по состоянию на поздний вечер 8 ноября превысила в 11,2 раза рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения значения качества воздуха.

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В частности, на Оболони в районе парка Наталка фиксируется CAQI 100+. Также наиболее загрязненные районы столицы стали Шевченковский, Соломенский, Святошинский и Дарницкий районы.

Официально местная власть не озвучивала причины загрязнения воздуха.