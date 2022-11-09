В Киеве ухудшился воздух в некоторых районах
Город Киев (Фото:Unsplash / Eugene)
Воздух в Киеве в некоторых районах во вторник, 8 ноября, достиг опасного уровня загрязненности — индекс качества воздуха (Common Air Quality Index) превысил значение 100.
Информация об этом появилась в приложении Киев цифровой.
Так, концентрация частиц PM2. 5 в Киеве в ряде массивов по состоянию на поздний вечер 8 ноября превысила в 11,2 раза рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения значения качества воздуха.
В частности, на Оболони в районе парка Наталка фиксируется CAQI 100+. Также наиболее загрязненные районы столицы стали Шевченковский, Соломенский, Святошинский и Дарницкий районы.
Официально местная власть не озвучивала причины загрязнения воздуха.