Из-за ледовой пробки на Киевщине подтопило около 20 домов

22 января, 00:52
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Ледовая пробка на реке Десна вблизи Зазимья (Фото:Киевская ОВА/Telegram)

Ледовая пробка на реке Десна вблизи Зазимья (Фото:Киевская ОВА/Telegram)

Киевская областная военная администрация сообщила, что из-за ледовой пробки на реке Десна вблизи Зазимья подтопило около 20 домов.

Сообщается, что в ночь с 20 на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

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В Киевской ОВА сообщили, что работы саперов могут продолжаться, поэтому жители Броварского района могут слышать взрывы.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Десна Киевская область Лед река Десна

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