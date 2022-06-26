В Киеве на месте ракетного удара из-под завалов достали тело первого погибшего — Геращенко

26 июня, 08:53
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Последствия российского ракетного удара по Киеву (Фото:ГСЧС)

Последствия российского ракетного удара по Киеву (Фото:ГСЧС)

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о первом погибшем в результате российского ракетного удара по Шевченковскому району Киеву.

«Только что из-под завалов вытащили тело мужчины без признаков жизни…» — написал Геращенко.

Он добавил, что предположительно, это отец спасенной на месте ракетного удара девочки.

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«Ублюдок Путин сегодня сделал ее сиротой», — добавил советник главы МВД.

Напомним, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей. В Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов.

Также Геращенко сообщил, что одна из российских ракет попала в здание детского сада в Шевченковском районе.

https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw&ab_channel=%D0%9D%D0%92
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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Ракетный удар

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