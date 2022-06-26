В Киеве на месте ракетного удара из-под завалов достали тело первого погибшего — Геращенко
Последствия российского ракетного удара по Киеву (Фото:ГСЧС)
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о первом погибшем в результате российского ракетного удара по Шевченковскому району Киеву.
«Только что из-под завалов вытащили тело мужчины без признаков жизни…» — написал Геращенко.
Он добавил, что предположительно, это отец спасенной на месте ракетного удара девочки.
«Ублюдок Путин сегодня сделал ее сиротой», — добавил советник главы МВД.
Напомним, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей. В Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов.
Также Геращенко сообщил, что одна из российских ракет попала в здание детского сада в Шевченковском районе.
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