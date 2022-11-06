Власти Киева планируют эвакуацию трех миллионов человек в случае полного блэкаута — NYT 6 ноября, 11:03 В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Власти Киева запланировали полную эвакуацию около трех миллионов человек из столицы в случае полного отключения электросети из-за прицельных ударов России. Об этом сообщает The New York Times.



«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу электроэнергетическую систему. Поэтому мы готовимся к холодной зиме», — заявил газете директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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По его словам, сейчас нет никаких признаков того, что большое количество гражданских покидает Киев. Однако, по его мнению, это может быстро измениться, если город будет обесточен.

«Если не будет электроэнергии, не будет воды, канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры, чтобы защитить нашу систему энергоснабжения», — добавил Ткачук.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы делают все, чтобы полного блэкаута не произошло, но такого сценария он не исключает. По его словам, в столице подготовили запас дизельного топлива, электрогенераторов, большой запас еды и питьевой воды, а также обустраивают пункты обогрева. Их будет не менее тысячи. Также Кличко призвал людей делать собственные запасы и договариваться с родственниками из пригородов, у которых могли бы находиться.



В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

