В Ирпене погибли до 300 мирных жителей — мэр 30 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською В Ирпене остались мины и растяжки российских оккупантов (Фото:Video obtained by Reuters/via REUTERS)

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал о ситуации в городе после его освобождения от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Главное с брифинга Маркушина в Медиа Центре Украина:



Ирпень полностью под контролем украинских защитников — военных и Сил территориальной обороны, российских оккупантов в городе нет;



в городе сейчас опасно — его постоянно обстреливают из районов Бучи и Ворзеля. Российские оккупанты ведут обстрелы из Градов, минометов, тяжелой артиллерии, частично — из танков и стрелкового оружия. Также были частично заминированы парки, сейчас украинские специалисты осматривают леса поблизости. По меньшей мере ближайший месяц в Ирпень возвращаться нельзя;

российские оккупанты обыскивали жителей Ирпеня и забирали у них телефоны, чтобы они не могли сообщить военным о российской технике, «людей, которые им не нравились — расстреливали». Были случаи издевательства над женщинами, мужчин хотели отделить от женщин, чтобы обменять на российских пленных;

в результате действий российских военных погибли, предположительно, 200−300 мирных жителей, точных данных нет. Убитых украинцев российские оккупанты раздавливали танками. 50% города разрушено, под завалами могут оставаться люди;

сейчас в Ирпене остаются примерно 3,5 тысячи мирных жителей, многие уехали;

во время защиты Ирпеня погибли 16 бойцов терробороны, 29 — в больнице. Всего вместе с военнослужащими ВСУ погибли до 50 человек, около 100 ранены. Город-герой Ирпень не дал врагу пройти в Киев.

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