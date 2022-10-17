Что делать при атаке иранских беспилотников — инструкция от Киевской военной администрации 17 октября, 19:38 Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В Киевской городской военной администрации рассказали, что делать при атаке российскими дронами-камикадзе иранского производства.

В Telegram-канале КГВА сообщается, что дрон-камикадзе Shahed-136 (Герань-2) летит к цели по координатам, врезается в нее и взрывается при ударе о препятствие, землю или цель, даже если его повредили в воздухе. Звук дрона напоминает мотор мопеда или бензопилу. Он летит на небольшой высоте, и силам ПВО сложно его обнаружить.



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Инфографика: НВ

В КГВА также посоветовали, что делать, если вы услышали дрон:

идти в специальные укрытия: подвалы, цокольные этажи домов, подземные переходы;

избегать админзданий, стратегических и военных объектов, заправок;

если укрытие далеко — соблюдать правило « двух стен»;

двух стен»; не использовать в качестве укрытия подъезды, арки, лестниц;

не оставаться в автотранспорте;

звонить 102, если увидели дрон в небе;

не публиковать в Сети фото с бортовым номером дрона;

не подходить к сбитому дрону и не трогать его;

не стрелять по дронам самим — это задача Сил обороны.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первого удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании и повреждении нескольких жилых домов.

По состоянию на 19:00 известно о четырех погибших под завалами жилого дома, среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.



Инфографика: НВ

Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.



Ранее в Украине запустили приложение єППО, которое позволяет сообщать Силам противовоздушной обороны о вражеских воздушных целях в небе.