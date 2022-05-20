Сегодня между Киевом и Шосткой запустили Интерсити+
Интерсити+ (Фото:Укрзализныця)
С 20 мая между Киевом и Шосткой курсирует поезд Интерсити+. Железнодорожное сообщение между столицей и Сумами было восстановлено в конце апреля.
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Укрзализныця продолжает улучшать железнодорожное сообщение для деблокированных регионов, с сегодняшнего дня курсирует Интерсити+ № 774/773 Киев-Шостка. Об этом сообщили в телеграмм-канале компании. На маршруте используют поезд производства Hyundai Rotem.
Поезд будет отправляться из Киева в 10:0, прибывать в Шостку в 15:09. Обратно, из Шостки, отправление в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.
По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.
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