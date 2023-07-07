ГБР расследует, как Игорь Гуменюк пронес взрывчатку в Шевченковский суд
Скорая помощь и правоохранители рядом с Шевченковским судом Киева, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Государственное бюро расследований изучает обстоятельства взрывов в Шевченковском райсуде Киева 5 июля.
Как сообщает пресс-служба ГБР, сотрудники бюро будут расследовать, как в суд пронесли взрывчатку и «кто способствовал покушению» на правоохранителей. Также ГБР проверит выполнение конвоем Нацгвардии и сотрудниками киевского СИЗО своих обязанностей.
Уголовное дело расследуют по:
- ч. 3 ст. 15 УК (покушение на уголовное правонарушение);
- ч. 5 ст. 27 УК (виды соучастников);
- ст. 348 УК (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);
- ч. 4 ст. 426 УК (бездеятельность военных властей);
- ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).
5 июля бывший боец батальона Сич Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой в 2015 году, взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам.
В этот день в суде проходило новое заседание по его делу. По словам главы МВД Игоря Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк пошел в туалет. Там он закрылся и, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.