ГБР расследует, как Игорь Гуменюк пронес взрывчатку в Шевченковский суд 7 июля, 19:04 Скорая помощь и правоохранители рядом с Шевченковским судом Киева, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства взрывов в Шевченковском райсуде Киева 5 июля.

Как сообщает пресс-служба ГБР, сотрудники бюро будут расследовать, как в суд пронесли взрывчатку и «кто способствовал покушению» на правоохранителей. Также ГБР проверит выполнение конвоем Нацгвардии и сотрудниками киевского СИЗО своих обязанностей.



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Уголовное дело расследуют по:

ч. 3 ст. 15 УК ( покушение на уголовное правонарушение);

покушение на уголовное правонарушение); ч. 5 ст. 27 УК ( виды соучастников);

виды соучастников); ст. 348 УК ( посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 4 ст. 426 УК ( бездеятельность военных властей);

бездеятельность военных властей); ч. 2 ст. 367 ( служебная халатность).

5 июля бывший боец батальона Сич Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой в 2015 году, взорвал неизвестное взрывное устройство в Шевченковском суде Киева и погиб сам.

В этот день в суде проходило новое заседание по его делу. По словам главы МВД Игоря Клименко, заседание длилось около двух часов, после чего Игорь Гуменюк пошел в туалет. Там он закрылся и, приоткрыв дверь, бросил в караульных неизвестное взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать из зала суда.