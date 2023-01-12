Финишная прямая. В Киеве могут снести храм-МАФ вблизи Десятинной церкви 12 января, 13:32 Храм-МАФ возле Десятинной церкви (Фото:AAndy9555 via Wikipedia)

В Киеве могут снести храм-МАФ, расположенный вблизи Десятинной церкви.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он напомнил, что здание было построено религиозной общиной УПЦ Московского патриархата.

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«Здание часовни, так называемая церковь Десятинного храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенная на территории Национального музея истории Украины, является самочинным строительством и построено Религиозной общиной УПЦ МП», — заявил Ткаченко.

Министр культуры отметил, что самовольный захват земельного участка начался в 2008 году.

«Сначала сооружение выглядело как три сблокированных киоска. В 2012 году при Януковиче началось „узаконение“ незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, данная религиозная организация никогда не получала», — рассказал министр.

Суд по иску от Национального музея истории Украины по устранению препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта строительства продолжается с 2020 года.

Министерство культуры и информационной политики Украины вовлечено в судебное дело как третья сторона и способствует этому процессу, добавил Ткаченко.

28 декабря на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция с просьбой снести храм-МАФ. Автор петиции объяснил, что сооружение нарушает следующие нормы:

находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство;

нарушает ансамбль археологического комплекса Десятинная церковь;

капитальное сооружение не имеет почтового адреса и потому не может использоваться гражданами, ведь по сути является строительной площадкой.

По словам Ткаченко, следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года. Министр также надеется, что вскоре спор будет решен законным способом.