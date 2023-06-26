Безопасна и не вредит здоровью. Киевводоканал опроверг фейк о холерной палочке в столичной воде 26 июня, 17:04 Водопроводная вода (Фото:Mikes-Photography / Pixabay)

Информация, распространившаяся в сети, о возможной вспышке холеры в Киеве из-за холерной палочки в воде, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Там заявили, что вода в Киеве безопасна и не вредит здоровью человека.

«Качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующих ГСанПиН (Государственные санитарные правила и нормы, — ред.) нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека», — говорится в сообщении.

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Информацию о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в Киеве ежедневно обнародуют на официальном сайте Киевводоканала и на официальной странице в Facebook.