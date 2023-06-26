В ГСЧС показали, как выглядит дом в Киеве, который пострадал во время ракетного обстрела

26 июня, 03:31
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Многоэтажка в Соломенском районе, куда попали обломки ракеты (Фото:Pavlo Petrov/Facebook)

Многоэтажка в Соломенском районе, куда попали обломки ракеты (Фото:Pavlo Petrov/Facebook)

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук показал последствия ракетной атаки на Киев.

«Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, который пострадал от вражеской атаки. Спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению 5 человек погибли. Искренние соболезнования», — сообщил Крук.

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В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет были направлены по Киеву. В КГВА сообщили, что над столицей были уничтожены все 20 ракет, запущенных врагом.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Война в Украине Война России против Украины

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