В ГСЧС показали, как выглядит дом в Киеве, который пострадал во время ракетного обстрела 26 июня, 03:31 Многоэтажка в Соломенском районе, куда попали обломки ракеты (Фото:Pavlo Petrov/Facebook)

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук показал последствия ракетной атаки на Киев.



«Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, который пострадал от вражеской атаки. Спасателям удалось эвакуировать из дома 24 человека. К сожалению 5 человек погибли. Искренние соболезнования», — сообщил Крук.

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В ночь на субботу, 24 июня, российские войска совершили очередную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет были направлены по Киеву. В КГВА сообщили, что над столицей были уничтожены все 20 ракет, запущенных врагом.

