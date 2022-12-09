Новые графики отключений электричества в Киеве будут несколько дней работать в тестовом режиме — YASNO

9 декабря, 23:33
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Киев во время блекаута (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Киев во время блекаута (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что новые графики отключения света в Киеве несколько дней будут действовать в тестовом режиме.

«Схоже, така наша найближча нова реальність на якийсь час, поки ми не повернемося до обсягів генерації, які були до 23 листопада», — заявив він.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/10216909424046232
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З п’ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії:

Видео дня

  • білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантовано;
  • сірий колір на графіку: у цей час гарантовано не буде світла;
  • світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

Якщо ж адреса відсутня в переліку, необхідно повідомити про це через офіційний сайт.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия Электричество Отключения света YASNO

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