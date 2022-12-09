Новые графики отключений электричества в Киеве будут несколько дней работать в тестовом режиме — YASNO 9 декабря, 23:33 Киев во время блекаута (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что новые графики отключения света в Киеве несколько дней будут действовать в тестовом режиме.



«Схоже, така наша найближча нова реальність на якийсь час, поки ми не повернемося до обсягів генерації, які були до 23 листопада», — заявив він.

З п’ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії:

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білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантовано;

сірий колір на графіку: у цей час гарантовано не буде світла;

світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

Якщо ж адреса відсутня в переліку, необхідно повідомити про це через офіційний сайт.