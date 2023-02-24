Год полномасштабного вторжения РФ: в Киеве погибли более 160 гражданских, в столице прозвучало почти 700 тревог 24 февраля, 13:49 Разрушенный в результате удара дроном-камикадзе жилой дом в Киеве, под завалами погибли беременная женщина и ее муж (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

За год полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве погибли более 160 гражданских, в том числе пять детей.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, за это время экстренные службы оказали помощь 713 пострадавшим в результате ракетных ударов и атак дронами-камикадзе.

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С 24 февраля прошлого года воздушная тревога в Киеве звучала 680 раз.

Повреждены более 700 зданий, из них 417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения.

Из других регионов Киев принял более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых — 40 тысяч детей.

Многие жители столицы пережилась атаки российских оккупантов в метро, столичная подземка одновременно принимала до 66 940 человек.

Несмотря на войну, жизнь в Киеве также продолжалась. За год поженились 24 852 пары, а развелись — 2 688 пар.

В столице во время большой войны родился 16 461 младенец, 8 507 мальчиков и 7 954 девочки.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска окупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. Россия также систематически наносит ракетные удары по Киеву.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, однако оккупационные войска не контролируют ни один областной центр.



Украинская армия готовится к новому контрнаступлению и освобождению своих территорий.