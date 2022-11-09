Петиция с призывом не устанавливать главную новогоднюю елку в Киеве набрала необходимое количество подписей 9 ноября, 10:57 В нынешнем году организаторы хотят украсить главную новогоднюю елку страны в цветах украинского флага (Фото:realist.online)

Петиция на сайте Киевской горгосадминистрации с призывом не устанавливать главную новогоднюю елку Украины в Киеве в условиях военного положение набрала необходимые для рассмотрения 6000 подписей.

Петиция была зарегистрирована в 10:48 8 ноября, на данный момент ее подписали 6187 человек. Таким образом, она собрала необходимое количество подписей за сутки. Теперь ее должен рассмотреть горсовет Киева.

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Автор петиции Наталия Попович назвала неуместным выделять средства на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж елки в условиях войны РФ против Украины.

«Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, в то же время можем в этом году обойтись без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец — это День Победы», — пояснила она свою позицию.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город, вероятно, украсят праздничными декорациями, но никаких массовых гуляний не планируется.

8 ноября президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал, что новогоднюю елку все же планируют установить на Софийской площади в центре украинской столицы.

По его словам, разработано несколько вариантов эскизов, какой может быть главная новогодняя елка 2022−2023. Один из них — в желто-голубых цветах, с ангелами вокруг ствола и с трезубцем вместо звезды.





