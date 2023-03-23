В Киеве возобновит работу станция метро Гидропарк — Кличко 23 марта, 16:23 Красная ветка метро (Фото:Киевский метрополитен/Facebook)

В киевском метро с 1 апреля возобновит работу станция Гидропарк. Пока будет работать вестибюль № 1.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Станция Гидропарк находится на наземном участке красной ветки метрополитена. Поэтому ее, как и остальные наземные станции, будут закрывать для пассажиров во время воздушных тревог. На станции Днипро поезда останавливаться не будут.

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«Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная», — напомнил Кличко.

В Киеве с 26 марта сократят комендантский час — он будет длится с 00:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше.

