В Киеве отремонтировали Гаванский мост, проезд откроют сегодня вечером — Кличко 31 мая, 16:16 Гаванский мост (Фото:Artemka/Wikipedia)

В Киеве к вечеру среды, 31 мая, откроют проезд по Гаванскому мосту, который был поврежден во время обстрела столицы баллистическими ракетами в понедельник.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Проезд по Гаванскому мосту откроют сегодня до вечера», — пишет мэр.

Кличко напомнил, что мост закрыли после падения обломков ракеты на проезжую часть во время массированного обстрела столицы оккупантами в понедельник, 29 мая.

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Мэр добавил, что дорожные службы уже завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые тоже были частично повреждены.

«Сейчас новый асфальт отстаивается, и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт», — отметил он.

Днем, 29 мая, Россия атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам Кличко, тогда госпитализировали одного человека.