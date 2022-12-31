Сколько домов в Киеве до сих пор не подпадают под отключение света: в ДТЭК ответили 31 декабря, 11:47 В ДТЭК раскрыли количество домов в Киеве, в которых свет не исчезает во время отключения (Фото:ДТЭК/Telegram)

В Киеве до сих пор есть около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Facebook.

По словам энергетиков, до недавнего времени таких домов было гораздо больше. Однако компания вместе с КГГА провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство питающихся от тех же линий домов, что и критическая инфраструктура.

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«Для 750 домов мы создали альтернативные схемы, еще 454 дома будут собственноручно отключать УК и ЖСК», — отметили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что в Киеве в субботу, 31 декабря, отключения электричества будут происходить согласно графикам.