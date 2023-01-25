Начислил себе премии на 1,3 млн грн. В Киеве экс-ректору университета сообщили о подозрении
Экс-ректор столичного университета уведомлен о подозрении (Фото:НАБУ/Telegram)
Экс-ректора столичного университета разоблачили на незаконном завладении бюджетными средствами: чиновник велел подчиненным безосновательно начислять ему премии. Он незаконно получил 1,3 млн. бюджетных гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Согласно сообщению, бывшему ректору одного из ведущих вузов объявлено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины), что карается сроком от трех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Следствие выяснило, что в течение 2018-2020 годов ректор столичного университета с целью завладения бюджетными средствами предоставлял своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии.
«В результате должностное лицо незаконно получило более 1,3 млн гривен бюджетных средств», — говорится в сообщении.