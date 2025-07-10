ГБР сообщило экс-секретарю Киевсовета о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от службы
Секретарю Киевского городского совета Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении (Фото: Владимир Бондаренко/Facebook)
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-секретарю Киевсовета по факту служебной халатности и содействия уклонению от военной службы.
Об этом ГБР сообщило в Telegram.
Ведомство не называет фамилию чиновника, но вероятно речь идет о Владимире Бондаренко.
В ведомстве заявили, что он в 2022—2023 годах незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который вместе с другими депутатами мобилизовался в ряды ВСУ. При этом он точно знал, что последний проходит военную службу.
Как сообщают в ГБР, его действия нанесли ущерб государству на более 690 тыс. гривен.
Кроме того, по данным ГБР, бывший секретарь городского совета направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете, где отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими.
Таким образом, чиновник уклонился от прохождения военной службы, не прибыл в воинскую часть и не выполнял никаких задач по обороне Украины.
Отмечается, что факт правонарушения подтверждается документами, собранными в ходе досудебного расследования, заключением судебно-экономической экспертизы, а также аудиторским исследованием, проведенным специалистом Государственной аудиторской службы Украины.
После расследования Bihus.Info Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий города.
6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию, направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.
НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском горсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Были задержаны семь человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты. Правоохранители заявили, что предупредили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.
7 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу по делу о земельной коррупции — его отправили под стражу на два месяца с возможностью внести залог.
21 февраля Оленич вышел под залог в 15 млн грн. 26 февраля его отстранили от должности на два месяца.
8 апреля Бондаренко подал заявление об увольнении с должности. Это произошло после того, как на том же заседании Киевсовет не поддержал его досрочную отставку.
Он возглавил должность заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета 3 декабря 2020 года, пробыв в должности почти 5 лет.