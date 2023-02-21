Премьер Италии Мелони прибыла в Киев — видео

21 февраля, 12:16
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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Фото:ANSA)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Фото:ANSA)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник, 21 февраля, прибыла в Киев. Это ее первый визит в Украину.

Видео с прибытием Мелони на Центральный железнодорожный вокзал в украинской столице опубликовало в Twitter агентство ANSA.

https://twitter.com/Agenzia_Ansa/status/1627973506318098433

Третьего февраля Джорджия Мелони заявила, что посетит Украину до 24 февраля — годовщины начала полномасштабной войны.

Видео дня

По данным СМИ, в ходе визита Мелони объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

В Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Италии и объявить о шестом пакете военной помощи и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP-T, который должен быть размещен в Украине весной.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Италия Украина Война России против Украины Джорджия Мелони

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