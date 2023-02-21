Премьер Италии Мелони прибыла в Киев — видео
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Фото:ANSA)
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник, 21 февраля, прибыла в Киев. Это ее первый визит в Украину.
Видео с прибытием Мелони на Центральный железнодорожный вокзал в украинской столице опубликовало в Twitter агентство ANSA.
Третьего февраля Джорджия Мелони заявила, что посетит Украину до 24 февраля — годовщины начала полномасштабной войны.
По данным СМИ, в ходе визита Мелони объявит о новом пакете военной помощи для Украины.
В Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Италии и объявить о шестом пакете военной помощи и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP-T, который должен быть размещен в Украине весной.