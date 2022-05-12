В Киеве на Троещине автомобиль врезался в блокпост: два человека погибли
Автомобиль врезался в блокпост (Фото:ГСЧС)
Вечером в среду, 11 мая, в киевском районе Троещина произошло ДТП в результате которого погибли два человека.
ДТП произошло на улице Радунской в Деснянском районе в 20:39.
Автомобиль Ford Focus на большой скорости врезался в блокпост на дороге. Спасатели с помощью гидравлического и электроинструмента деблокировали из изуродованного автомобиля тела двух мужчин.
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