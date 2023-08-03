ГБР закончило расследование по делу о ДТП на блокпосту в Киеве с участием судьи Тандыра 3 августа, 16:27 В результате ДТП с участием судьи погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

Офис генерального прокурора в четверг, 3 августа, сообщил, что досудебное расследование по делу о ДТП на блокпосту в Киеве, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии, закончили.

Как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, около полуночи 25 мая пьяный глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр сбил на блокпосту военнослужащего, тот погиб на месте. Арест судьи без права залога продлили до 26 августа.



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Материалы досудебного расследования открыли для ознакомления стороны защиты.



После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Тандыру грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.