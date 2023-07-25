Смертельное ДТП на киевском блокпосту. Водителю сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет тюрьмы 25 июля, 16:54 ДТП в Киеве, 25 июля (Фото:Офис генпрокурора)

Водителю Volkswagen, который насмерть сбил военнослужащего на блокпосту в Киеве, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение).

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На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В ночь на вторник, 25 июля, произошло ДТП на блокпосту в Киеве, в результате которого погиб военнослужащий, а еще двое получили травмы.

По данным следствия, ДТП произошло на блокпосту возле станции метро Святошино.

23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился представитель ТЦК.

Правоохранители проверили водителя на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер, алкоголь в организме не обнаружен.

Отмечается, что дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков. Виновник ДТП задержан.

Решается вопрос об издании ему меры пресечения.