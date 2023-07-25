Погиб военный Нацгвардии. Появилось видео момента смертельного ДТП на блокпосту в Киеве 25 июля, 11:09 23-летний водитель на скорости проехал блокпост в Киеве, сбив военнослужащих (Фото:Полиция Киева/Facebook)

Правоохранители опубликовали видео момента ДТП на блокпосту в Киеве в ночь на вторник, 25 июля, в результате которого погиб военнослужащий, а еще двое получили травмы.

Записи с камер видеонаблюдения показали в пресс-службе полиции Киева.

На них видно, как легковая машина на скорости проезжает блокпост.

В ведомстве рассказали, что в результате наезда погиб 49-летний солдат Нацгвардии, его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Еще одному пострадавшему военному — сотруднику территориального центра комплектования — была оказана помощь на месте.

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По данным следствия, ДТП произошло на блокпосту возле станции метро Святошино.

23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился представитель ТЦК.

Правоохранители проверили водителя на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер, алкоголь в организме не обнаружен.

Отмечается, что дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков. Виновник ДТП задержан.

Решается вопрос об издании ему меры пресечения.

Это не первый случай ДТП на блокпостах в районе столицы.

В ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.

Судью задержали, по словам сотрудников ГБР, он отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. Судье грозит до десяти лет тюрьмы.