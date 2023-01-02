Киев остается основным направлением атак иранских дронов — Воздушные силы
РФ чаще всего атакует иранскими дронами Киев, сообщили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Воздушных силах отметили, что РФ чаще всего применяет иранские дроны Shahed для попыток нанести удары по Киеву.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
«Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, противник именно туда целится больше всего. Но на восточном и южном направлениях тоже были уничтожены БпЛА подразделениями зенитно-ракетных войск, авиационными подразделениями. В небе работали истребители», — отметил он.
По его словам, также работают мобильные огневые группы, использующие свое вооружение ночью.
«Ночью обнаружить Shahed можно только радиолокационными средствами и средствами освещения, специальными прожекторами, с помощью которых выявляются БпЛА. Мобильные огневые группы пытаются уничтожить беспилотники с помощью стрелкового и зенитного оружия», — добавил Игнат.
2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.
Воздушные силы сообщили об уничтожении 39 иранских дронов Shahed-131/136.