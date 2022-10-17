«Ни дронами, ни ракетами уже не запугать». Известные киевляне — о том, покинут ли они столицу после мощной атаки «шахидов"-камикадзе 17 октября, 20:36 Эксклюзив НВ Александра Кольцова, Дмитрий Борисов, Сергей Гайдай и другие жители Киева ответили на вопрос: будут ли они выезжать из города после массированной атаки иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 (Фото:Коллаж НВ)

НВ расспросил жителей столицы о том, что они думают о вражеском нападении с неба на киевские жилые дома и инфраструктурные объекты, и собираются ли после этого переезжать в более безопасные районы страны

Александра Кольцова, певица, лидер группы Крихітка:

Я не планирую уезжать из Киева, я планирую концерт в Киеве (недалеко от укрытия, конечно).

Думаю, что теперь и украинцы очень заинтересованы в свержении режима в Иране, кто бы мог подумать. Интересно также, как можно предотвратить изготовление и транспортировку дронов в Россию и Беларусь.

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Верю в креатив ВСУ и современные технологии, поэтому уже через несколько недель украинцы что-то придумают: сети дронов-ловцов, дежурных снайперов вокруг объектов (думаю, есть уже целевые ПВО), физические препятствия-саркофаги над объектами, перераспределение мощностей и т. д. Пока дело гражданских — вовремя быть в укрытиях, держать экономику и экономить электричество. Будем делать обогреватели на свечах, спать в термобелье, пользоваться термосами и грелками. Мы сделаем все, чтобы не быть с Россией и под ее властью больше никогда, ни за что. Надеюсь, это понятно всему миру.

Дмитрий Борисов, владелец и бренд-шеф GASTROFAMILY (Канапа, Остання барикада, Oxota na ovets):

В Украине полномасштабная война. К сожалению, мы не можем отделять атаки дронами, ракетами по Киеву, Одессе, Харькову, Запорожью, Ивано-Франковску или Львову. Главное — в эти страшные времена пытаться сделать все возможное, чтобы обезопасить себя, свою семью, детей, близких, сотрудников, команду. И делать все возможное для скорейшей победы Украины над рашистами.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:

Нет, не собираюсь. Ровно потому, что не уехал 24 февраля. Прежде всего, тут мой дом и ехать мне особо некуда. Собственно ничего не остается, как хотя бы постараться за него побороться. А сейчас чувства еще более: чего ехать? Этого же и добивается наш враг. Чтобы кто-то куда-то уезжал, бежал. А как оказалось, даже в тылу, если просто человек живет и работает, это уже сопротивление и вклад в победу над врагом.

Цель врага сводится к простым вещам: чем больше украинцев погибнет, чем больше украинской инфраструктуры будет разрушено, тем врагу будет легче. Думаю, нужно нам делать выводы. Во-первых, должна быть построена принципиально другая система ПВО. Если взглянуть на цели врага, то мое мнение, что запуск целого роя таких дронов, которые сделаны из того, что было, значит максимально вымыть у нас боезапас дорогущих противовоздушных ракет. Я как человек, служивший в советской ПВО, причем стратегической, которая охраняет города и крупные промышленные объекты, хорошо понимаю, сколько стоит одна ракета и как сложно ее запустить, и насколько несопоставимо пускать какой-нибудь С-300 против дрона. Дрон стоит несколько тысяч долларов, а ракета стоит несколько сотен тысяч долларов. Поэтому их цель такова: дронов может быть сколь угодно, а ракеты рано или поздно закончатся. Это элемент войны на истощение: у кого быстрее закончатся ресурсы.

Поэтому выступлю на правах бывшего ПВО-шника: есть стратегические войска, а есть войсковые, подвижные, мобильные. У них для низколетящих целей, что можно сбить даже стрелковым оружием, есть зенитная самоходная установка Шилка. Это мобильная установка, в которой спарены четыре ствола крупнокалиберного пулемета, последний выпускает по низколетящей цели достаточно большое количество пуль. Это довольно эффективно и, главное, дешево. Если окружить крупные энергетические объекты и наши мегаполисы такими шилками, то мы с дронами можем справиться довольно эффективно.

Во-вторых, помимо дорогущих самолетов-истребителей, есть легкомоторные бразильские самолеты Embraer EMB 312 Tucano, одни из лучших образцов, которые мы можем закупать. Так вот для их базирования не нужны специально оборудованные аэродромы, а подходят киевские аэродромы типа Чайки. Если такие самолеты в случае воздушной атаки будут подниматься, то для них летящие на таких же скоростях дроны являются вполне удобной мишенью.

Кроме того, это хороший пример, как мы должны действовать. Я не понимаю, чем Украина хуже Ирана, и не может произвести огромное количество дронов. Здесь есть все для этого. Есть и производственные мощности, и конструкторские бюро, и частные компании, которые готовы за это взяться и сделать точно дрон не хуже иранского. И так, чтобы ответить по приграничным районам, чтобы военные базы, находящиеся в Белгороде, Ростове, Воронеже, Брянске, были под постоянным нашим ударом. Более того, именно они бы и отрабатывали, и тратили свои дорогие ракеты на то, чтобы сбивать украинские дроны, которые мы должны производить тысячами.

Мне кажется, не хватает политической воли нашего руководства. Потому что давно пора задать вопрос: зачем у нас существует Укроборонпром, который не сделал украинского танка и сейчас просит эти танки со всего мира и кровью наших бойцов их трофеить? Почему до сих пор не запущено производство не просто конкретных дронов типа Шахидов, а огромное количество беспилотных летательных аппаратов, которые могут выполнять разные функции — от аэроразведки до высокоточных ударных? Мы страна, которая когда-то произвела самолет-гигант Мрію, а не можем сделать дроны? Вот, мне кажется, атаки дронов эти вопросы ставят. И пора бы нашей власти на них реагировать.

Иван Компан, основатель First Kyiv Investment Club:

Разве что поеду на несколько дней к себе на хутор, под Киевом, но это никак не связано с бомбардировками — нужно присмотреть за цветами и деревьями и подготовить их к зиме. Уверен, что ни дронами, ни ракетами украинцев не запугать, нас уже ничем не запугать. А вот ненависти и рвения становится больше, и это тоже ускоряет нашу победу.

Лариса Денисенко, писательница, правозащитница, ведущая Громадського радіо:

Если 24 февраля у меня не было возможности покинуть город по личным причинам, и моя семья выдержала и ракетные удары, и артиллерию на подступах к моему району, то сейчас я остаюсь с городом, потому что ему нужно мое дыхание, моя работа, моя борьба. Когда ты смогла раз преодолеть страх и переродить его в ярость, жить становится легче, хотя опасность никуда не делась.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции:

Я не релевантен опросу. Поскольку сейчас в Риге, как возрастной (60+) отец учащейся несовершеннолетней). Сын в Киеве, никуда не уезжал и не собирается. Надеюсь, что атаки Киева, кроме всего прочего, должны активизировать создание надежного антиракетного и антидронового «купола», чтобы не значило это слово.

