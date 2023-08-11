Неизвестные забаррикадировались в трех помещениях Нижней лавры — глава заповедника 11 августа, 17:06 УПЦ МП должна вернуть объекты Киево-Печерской лавры государству (Фото:Киево-Печерская Лавра/Facebook)

И.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко объяснил, почему посторонним временно запретили находиться на территории Нижней лавры.

Во время брифинга в пятницу, 11 августа, Остапенко заявил, что на территории Нижней лавры находятся «неизвестные», которые не представляются, мешают работе заповедника и провоцируют монахов. По его словам, доступ на территорию будет ограничен, пока все объекты не вернут в пользование заповедника. Деятельность отелей тоже будет остановлена — Остапенко сказал, что они сейчас нужны защитникам Украины, которые проходят реабилитацию.



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«В помещениях, которые не используются для религиозных нужд (гостиницы, объекты питания, торговые точки, производственные объекты), продолжают находиться неизвестные лица — не монахи монастыря, которые не являются членами религиозной общины монастыря… По меньшей мере в трех объектах они забаррикадировались. Мы надеемся, что со временем полиция полностью восстановит пользование этими объектами», — сказал и.о. гендиректора.



Действия этих неизвестных он назвал «системной тактикой провокаторов» и отметил, что даже сами монахи «очень недовольны тем, что происходит».

Остапенко также уточнил, что из 79 объектов на территории Нижней лавры чуть меньше половины не являются полноценными жилыми сооружениями — это подпорные стены и так далее. По его словам, 10 объектов уже вернули в пользование заповедника, еще около 30 находятся в пользовании монахов или «неизвестных, которые ведут там хозяйственную или предпринимательскую деятельность».

Ранее заповедник Киево-Печерская лавра объявил, что доступ посетителей на территорию Нижней лавры временно закрыли из-за «системного препятствования» работе представителей заповедника.

С 29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Представители УПЦ МП долго препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества, она смогла получить доступ к помещениям святыни в начале апреля.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора между заповедником Киево-Печерская лавра и монастырем УПЦ (МП).

Также суд обязал монастырь вернуть государству 79 объектов Нижней лавры.