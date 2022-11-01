Нужно ли перевести школы Киева на дистанционку — отвечает глава городской военной администрации 1 ноября, 18:00 Глава КГВА Сергей Попко поддержал очное обучение в школах с надежными укрытиями (Фото:Школа I-III ступенів 29 Оболонського району via Facebook)

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью НВ рассказал, нужно ли переводить школы в Киеве на дистанционную форму обучения.

В интервью НВ Попко напомнил, что перед началом учебного года соответствующие комиссии проверили все школы на наличие укрытий.

Глава ВГА подчеркнул, что в первую очередь необхоимо соблюдать меры безопасности и, по его мнению, правильно, что именно педагогический совет каждой школы решает, как лучше организовать рабочий процесс.

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«А ведь в последнее время наши дети постоянно находятся в изоляции. Если школа оборудована надежным укрытием и очное обучение лучше влияет на эмоциональное и психологическое состояние детей, я не вижу в этом угрозы», — добавил он.

1 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что очное обучение в школах на фоне угрозы ракетных обстрелов со стороны российских войск выбрали 138 тысяч семей.

31 октября у киевских школьников начались осенние каникулы, которые продлятся неделю.