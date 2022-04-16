Больше ничего Московского и Жовтневого. В Киеве переименовали три железнодорожные станции

16 апреля, 15:10
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Станция Киев-Демеевский, бывшая Киев-Московский (Фото:wikimedia)

Станция Киев-Демеевский, бывшая Киев-Московский (Фото:wikimedia)

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В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором. Соответствующие решения принял Киевсовет.

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Как сообщили в Киевсовете:

— железнодорожная станция Киев-Жовтневый переименована в станцию Грушки;

— железнодорожная станция Киев-Московский — в станцию Киев-Демеевский;

Видео дня

— железнодорожная станция Киев-Петровка — в станцию Почайна.

Также в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей переименована в библиотеку на Приорке для детей.

Как сообщалось, Укрзализныця переименовала эти же три ж/д станции аналогичным образом в 2017 году.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Киев Укрзализныця Киеврада Переименование Война России против Украины

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