Больше ничего Московского и Жовтневого. В Киеве переименовали три железнодорожные станции 16 апреля, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Станция Киев-Демеевский, бывшая Киев-Московский (Фото:wikimedia)

В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором. Соответствующие решения принял Киевсовет.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Как сообщили в Киевсовете:

— железнодорожная станция Киев-Жовтневый переименована в станцию Грушки;

— железнодорожная станция Киев-Московский — в станцию Киев-Демеевский;

Видео дня

— железнодорожная станция Киев-Петровка — в станцию Почайна.

Также в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей переименована в библиотеку на Приорке для детей.

Как сообщалось, Укрзализныця переименовала эти же три ж/д станции аналогичным образом в 2017 году.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.