Больше ничего Московского и Жовтневого. В Киеве переименовали три железнодорожные станции
Станция Киев-Демеевский, бывшая Киев-Московский (Фото:wikimedia)
В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором. Соответствующие решения принял Киевсовет.
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Как сообщили в Киевсовете:
— железнодорожная станция Киев-Жовтневый переименована в станцию Грушки;
— железнодорожная станция Киев-Московский — в станцию Киев-Демеевский;
— железнодорожная станция Киев-Петровка — в станцию Почайна.
Также в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей переименована в библиотеку на Приорке для детей.
Как сообщалось, Укрзализныця переименовала эти же три ж/д станции аналогичным образом в 2017 году.
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