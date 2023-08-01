Подозрение в уклонении от военной службы получили два депутата Киевсовета от Евросолидарности. Партия говорит — незаконно 1 августа, 17:06 Евросолидарность отреагировала на подозрения своим депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы (Фото:ГБР)

Партия Европейская солидарность заявила, что двое из трех депутатов Киевсовета, которым Государственное бюро расследований объявило подозрение в уклонении от военной службы, являются представителями этой политсилы. Речь идет об Олеге Левченко и Игоре Хацевиче. В Евросолидарности назвали действия ГБР незаконными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Там отметили, что Левченко и Хацевич являются «добровольцами, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в 206 батальон Территориальной обороны и стали на блокпостах на защите Киева».

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Они проходят службу в одной из воинских частей Киева и недавно вернулись из Славянска Донецкой области, сказано в заявлении.



В Евросолидарности настаивают, что обвинения касается периода, когда угроза для столицы прошла и эти военнослужащие получили приказ командира отбыть в распоряжение ВГА Киева. Этот приказ выполнялся, потому что не был отменен до их перевода в другой батальон 29 марта 2023 года, отмечают в партии.

Политсила заявила, что предъявив подозрение Левченко и Хацевичу, ГБР «вышло как за рамки закона, так и здравого смысла».

Действия Госбюро расследований партия назвала «преследованием наших коллег-военнослужащих ВСУ» и «попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА».

В сообщении также указано, что Левченко и Хацевичу избрана мера пресечения — арест на 60 суток, что «препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета».

Утром 1 августа ГБР сообщило, что трем депутатам Киевсовета и одному помощнику объявили о подозрении в уклонении от военной службы. Их имена не раскрывались.

По данным ГБР, подозреваемые являются военнослужащими одной из воинских частей ТрО и в течение года не появлялись на военную службу, зато «организовали» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

При этом один из депутатов, сказано в заявлении Бюро, получал денежное обеспечение из части, где якобы проходил службу.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

