Депутат Киеврады Белоцерковец заявил, что обнаружил у себя в машине и офисе прослушку
Дмитрий Белоцерковец (Фото:Dmitriy Belotserkovets / Facebook)
Депутат Киеврады, глава партии Удар Дмитрий Белоцерковец заявил, что нашел в своем автомобиле прослушивающее устройство и рабочем кабинете.
О находке он написал у себя в Facebook, опубликовав фото якобы прослушивающей аппаратуры и заявление в СБУ с требованием проверить факт прослушки.
По его словам, в машине также он обнаружил три GPS-трекера.
Белоцерковец выдвинул два предположения, кто мог организовать его прослушку: «либо российские спецслужбы, либо деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов».
«В первом случае — это угроза нацбезопасности, во втором — расходование миллионов гривен из госбюджета и злоупотребление властью», — считает Белоцерковец.