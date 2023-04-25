Депутат Киеврады Белоцерковец заявил, что обнаружил у себя в машине и офисе прослушку

25 апреля, 17:09
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Дмитрий Белоцерковец (Фото:Dmitriy Belotserkovets / Facebook)

Дмитрий Белоцерковец (Фото:Dmitriy Belotserkovets / Facebook)

Депутат Киеврады, глава партии Удар Дмитрий Белоцерковец заявил, что нашел в своем автомобиле прослушивающее устройство и рабочем кабинете.

О находке он написал у себя в Facebook, опубликовав фото якобы прослушивающей аппаратуры и заявление в СБУ с требованием проверить факт прослушки.

Якобы прослушивающая аппаратура, найденная у Дмитрия Белоцерковца (Фото: Дмитрий Белоцерковец / Facebook)
Якобы прослушивающая аппаратура, найденная у Дмитрия Белоцерковца / Фото: Дмитрий Белоцерковец / Facebook

По его словам, в машине также он обнаружил три GPS-трекера.

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Белоцерковец выдвинул два предположения, кто мог организовать его прослушку: «либо российские спецслужбы, либо деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов».

«В первом случае — это угроза нацбезопасности, во втором — расходование миллионов гривен из госбюджета и злоупотребление властью», — считает Белоцерковец.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Прослушка Дмитрий Белоцерковец

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