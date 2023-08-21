На Крещатике начали выставлять уничтоженную военную технику оккупантов — фото 21 августа, 16:48 Уничтоженная российская техника на Крещатике, Киев, 21 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В понедельник, 21 августа, на Крещатике в Киеве ко Дню Независимости Украины начали устанавливать уничтоженную российскую технику, среди которой сожженные танки, бронемашины и остатки ракет.

Об этом сообщает Общественное.

На центральную улицу столицы уже привезли около 20 единиц уничтоженной вражеской техники, а именно: танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ (многоцелевые тягачи), БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Местные жители и туристы Киева приходят на Крещатик, чтобы посмотреть на военную технику российских оккупантов, которую уничтожили во время боев Силы обороны Украины.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

19 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что в столице на День Независимости Украины не планируется проведение массовых мероприятий, однако состоится выставка образцов поврежденной техники оккупантов.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава столичной городской военной администрации Сергей Попко заявлял, что в Киеве с 20 по 28 августа перекроют автомобильное движение по улице Крещатик из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в центре столицы.

14 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия может прибегнуть к ракетному террору ко Дню Независимости Украины. По его словам, это может произойти «днем раньше, днем позже или продолжаться несколько дней и в несколько волн».