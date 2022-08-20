«Парад, который не так видели в Кремле». В центре Киева обустраивают выставку уничтоженной техники РФ — фото 20 августа, 15:42 На Крещатике обустраивают выставку уничтоженной российской техники (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В центре Киева в субботу, 20 августа, начали обустраивать выставку техники РФ, уничтоженной за время полномасштабной войны против Украины.



Фото подготовки к «параду» на Крещатике опубликовали советник министра обороны Украины Алексей Копытько и историк, публицист Александр Зинченко.

Накануне Кабинет министров раскрыл план мероприятий по случаю 31-й годовщины независимости Украины. Среди прочего, в нем — выставка уничтоженной российской военной техники.

Видео дня

«В феврале россияне планировали провести парад в центре Киева. Через шесть месяцев широкомасштабной войны позорная демонстрация ржавого российского металла напоминает всем диктаторам, как свободная и храбрая нация может разрушить их планы», — говорится в посте Минобороны Украины в Twitter.

Пользователи делятся фото и видео с главной улицы столицы. По словам Копытько, «парад» будет достаточно масштабным, «но не совсем таким, как его видели в Кремле».

«Хотели парад на Крещатике — есть! Давно не испытывал большего удовольствия», — написал в Facebook Зинченко.

Старший корреспондент по вопросам международных отношений британской газеты The Guardian Эмма Грэм-Харрисон заявила, что таким образом Украина продолжает «троллить» Москву.

В конце мая выставку разбитой техники армии РФ организовали на Михайловской площади. Сообщалось, что она станет частью экспозиции Национального военно-исторического музея Украины и будет демонстрировать, на что способны украинские защитники.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 августа за время полномасштабного вторжения РФ потеряла около 44 900 человек личного состава, 1907 танков, 266 РСЗО, 4212 боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.