В Киевской области из-за подрыва оккупантами дамбы есть угроза затопления села. Разлив реки не дает РФ перебрасывать свои войска 19 марта, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Демидов почти полностью затоплен, заявил волонтер Виталий Селик (Фото:ТСН)

В Демидове Киевской области, где ведутся активные бои ВСУ с российскими войсками, есть угроза полного затопления села. Это произошло в результате разрушения оккупантами дамбы через Ирпень.

В Киевском областном совете сообщили, что дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов. Сейчас уровень воды на пойме реки Ирпень из-за разрушенной плотины достиг максимально допустимого уровня.

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Фото: ТСН

По словам главы ОО Совета по урбанистике Киева, волонтера Виталия Селика, Демидов уже почти затоплен, а еще несколько сел могут оказаться под водой из-за разрушения шлюзов в устье реки, пишет Хмарочос.

Селик рассказал, что 26 февраля оккупанты взорвали дамбу, которая также функционировала в качестве автомобильного моста в месте впадения реки Ирпень в Днепр.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

«Много веков реки сходились на одном уровне, но во время строительства Киевского водохранилища в 1960-х годах вода в Днепре поднялась. Чтобы не затапливать дополнительную территорию, было принято решение построить плотину с насосами для перекачки воды из Ирпеня в Днепр», — заявил он.

GIS-аналитик Сергей Гапон получил из открытых источников спутниковые снимки и показал масштабы затопления. По его словам, вода продолжает прибывать и уже почти достигла Гостомеля.

Фото: Графика Виталия Селика/Хмарочос

Фото: Графика Виталия Селика/Хмарочос

Как пишет издание, разлив реки Ирпень фактически является дополнительной защитой рубежей Киева и сужает поле для сухопутных маневров агрессора.



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