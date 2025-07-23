СБУ задержала экс-главу департамента КГГА, которого подозревают в хищении средств для помощи тяжелобольным

Служба безопасности Украины задержала бывшего чиновника КГГА Руслана Светлого. Его подозревают в причастности к хищению почти 75 миллионов гривен, которые были выделены на помощь тяжелобольным.

Об этом сообщили в среду, 23 июля, в Службе безопасности Украины.

Официально в СБУ имя задержанного не называют, но, по информации источников hromadske, речь идет именно о Светлом — бывшем руководителе Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

Следствие установило, что под его руководством чиновники заключили договор с подконтрольными фирмами, которые должны были бесплатно предоставлять лекарства, продукты и услуги по программе Крепкое здоровье. Однако средства, предназначенные для паллиативной помощи, были вероятно присвоены.

По данным СБУ, часть бюджетных денег, предназначенных для помощи тяжелобольным, участники схемы потратили не по назначению. Вместо этого, как выяснила спецслужба, средства пошли на аренду, покупку элитных авто и дорогого жилья. Чтобы скрыть сделку, в отчетности указывали, что имущество якобы покупали для нужд пациентов, хотя это не соответствовало действительности.

Первых подозреваемых по делу разоблачили еще весной 2025 года. По информации hromadske, это две заместительницы Руслана Светлого — Людмила Рияко и Людмила Довганич, а также руководитель киевской психиатрической больницы Геннадий Лепский. Теперь следователи собрали доказательства и против самого бывшего руководителя департамента КГГА.

Служба безопасности Украины сообщила, что также задержала трех представителей киевских компаний, которые, по версии следствия, помогали выводить деньги из бюджета. Они оформляли фиктивные бесплатные услуги для тяжелобольных, а полученные наличными средства передавали организаторам схемы.

Бывшему директору департамента КГГА и трем связанным с ним предпринимателям объявили подозрение по статье Уголовного кодекса о присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах группой лиц во время военного положения. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ также сообщили, что по той же статье проходит и так называемый «теневой» куратор департамента, который сейчас находится за границей. Сейчас решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения.