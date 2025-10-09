Экс-секретаря Киевсовета Бондаренко будут судить за помощь коллеге в уклонении от службы

Экс-заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко будут судить по делу о помощи в уклонении от мобилизации (Фото: Владимир Бондаренко/Facebook)

Экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко будут судить по делу о выплате зарплаты мобилизованному коллеге и содействии уклонению от военной службы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2022—2023 годах он безосновательно начислил и выплатил сотруднику аппарата Киевсовета, проходившему военную службу, зарплату на сумму почти 700 тысяч гривен. При этом работник поступил в ВСУ и получал денежное довольствие как военнослужащий.

В ведомстве заявили, что бывший секретарь горсовета также направил письмо в КМВА с ходатайством отправить мобилизованного управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевсовете.

«Этот работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне не выполнял, незаконно получал зарплату в горсовете», — говорится в сообщении.

ГБР уже завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Производство в отношении управляющего делами секретариата Киевского горсовета уже находится в суде, где его обвиняют в уклонении от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору.

8 апреля заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подал заявление об увольнении с должности.

Ранее Бондаренко обратился к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой отстранить его от обязанностей на период проведения досудебного расследования по делу о земельной коррупции.

Журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников неформальной группы, которые занимались земельными вопросами и работали на так называемого «смотрящего за Киевом» Дениса Комарницкого.

Журналисты узнали, что на записях Комарницкий, который формально не имеет отношения к киевской власти, дает указания чиновникам и депутатам, через которых «решает вопросы» и реализует совместные земельные схемы. В частности, на записях фигурирует секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который согласовывает с Комарницким, какие вопросы должны быть вынесены на голосование во время сессии.

После расследования Bihus.Info Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий города.

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию, направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском горсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Были задержаны семь человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты. Правоохранители заявили, что предупредили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.

7 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу по делу о земельной коррупции — его отправили под стражу на два месяца с возможностью внести залог.

21 февраля Оленич вышел под залог в 15 млн грн. 26 февраля его отстранили от должности на два месяца.