Чтобы помочь военным, киевляне сдали на макулатуру 25 тонн российских книг

2 сентября, 15:16
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К акции присоединились более 1 700 жителей Киева (Фото:Киевсовет)

К акции присоединились более 1 700 жителей Киева (Фото:Киевсовет)

Жители Киева сдали на макулатуру 25 тонн российских книг в рамках акции в поддержку украинских военных.

Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в столичном горсовете.

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«В течение 1,5 месяца к сбору российских печатных изданий присоединились более 1 700 жителей, которые несли нам книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненных книгами автомобилях, отправляли на такси или отправляли их по почте», — рассказали киевские власти.

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Таким образом, по итогам первого этапа акции было собрано около 48 тысяч книг, от переработки которых удалось выручить 97 856 гривен. Указанные средства пойдут на покупку автомобиля для одного из украинских батальонов, которые сейчас сражаются с российскими захватчиками на передовой.

При этом акция продолжается, и все желающие могут приносить российскую макулатуру в муниципальный магазин Сяйво книги на улице Большой Васильковской, 6.

«Каждому, кто принесет и сдаст российскую книгу, будет предоставлена ​​скидка 10% на покупку новых книг, которые достойны настоящих украинцев», — добавили в Киевсовете.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Литература Российская агрессия Книги Российские книги Война России против Украины

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