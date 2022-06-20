Призвал признать границы «ЛДНР». Экс-мэру Киева Черновецкому сообщили о подозрении 20 июня, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Леонид Черновецкий (Фото:Леонид Черновецкий / Facebook)

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении. Он призвал признать границы так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Черновицкого обвиняют по части 1 статьи 110 Уголовного Кодекса Украины. Бывшему мэру грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

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По информации следствия, на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину Черновецкий на своей странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признать границы террористических организаций — незаконных образований «ДНР» и «ЛНР».

«Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины», — заявили в Офисе генпрокурора.



Путь бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого начался с работы в прокуратуре Киевской области, где в 1977—1981 годах Черновецкий был старшим следователем, попав туда сразу после окончания Харьковского юридического института по специальности правоведение.



Весной 2006 года Черновецкий смог реализовывать свои политические амбиции, став мэром Киева. Он хоть и не считался фаворитом, но опередил предыдущего главу столицы Александра Омельченко и только что завершившего спортивную карьеру Виталия Кличко. Для известного боксера это был первый поход в политику. Ключевым элементом агитационной кампании Черновецкого было задабривание продуктовыми наборами, в частности гречкой, малообеспеченных пенсионеров.



За годы, проведенные на посту мэра, Черновецкий существенно изменил существовавшую систему «коммунального бизнеса». Он передал под контроль частного бизнеса активы, обеспечивающие жизнедеятельность города. В частности, Киевэнерго, Киевводоканал, Киевгаз, банк Хрещатик и холдинговую компанию Киевгорстрой.



На посту мэра Черновецкий запомнился неологизмом «моя молодая команда» и массовым выделением столичных земель под застройку.



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